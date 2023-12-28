Плетенчук отметил, что сейчас с воздуха есть три угрозы – вражеские ракеты, беспилотники и самолеты.

Российские захватчики используют ударные дроны для выявления украинской ПВО. Однако угрозой в воздушном пространстве являются не только беспилотники, но и вражеские самолеты, и ракеты.

Говоря об атаках дронами со стороны РФ в интервью УНИАН, представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что если раньше враг запускал по цели один-два дрона, то сейчас массовость увеличена в разы. Оккупанты надеятся, что наша ПВО перегрузится и какой-то беспилотник сможет прорваться и куда-то "влететь".

Кроме того, проблемы несет и российская авиация. К примеру, недавно в районе острова Змеиный сбили российский бомбардировщик Су-24. Тогда он как раз минировал "зерновой коридор", сбрасывая с воздуха донные мины.

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По словам Плетенчука, с прикрытием воздуха, где есть три угрозы – ракеты, беспилотники и самолеты – пока не складывается.

"Здесь мы полагаемся на коллег из Воздушных сил и на наших западных партнеров, конечно, на предоставление самолетов, в частности, F-16, и систем "Patriot", которые способны перехватывать такие носители и средства поражения. Когда F-16 появятся в украинском небе, это будет черный день для армии РФ. Мы уже видим, как сбиваются "Кинжалы", потому что у нас есть ЗРК "Patriot", как работают украинские "Нептуны", как можно с берега прикрыть море... А когда будет F-16, встанет вопрос, может долетит ли вообще МиГ-31 с этим "Кинжалом" до пускового рубежа", – резюмировал он.

Самолеты F-16 для Украины: последние новости

На днях издание Newsweek сообщило, что первые самолеты F-16 уже якобы прибыли в Украину.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал этот материал, заявив, что он высосан из пальца. Он подчеркнул, что если бы эти самолеты действительно были в Украине, ему бы не пришлось весь день включаться в эфиры украинских и зарубежных медиа, чтобы "опровергнуть идиотские российские заявления об уничтожении F-16, а также о нецелесообразности их пребывания в Украине на данном этапе".

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