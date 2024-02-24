Он напомнил, что в течение восьми лет перед этим Россия вела подготовительную войну, которая была разрушительной.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина может сделать три вывода по итогам двух лет полномасштабной войны, которую развязала Россия.

Как отметил Подоляк в Telegram, Россия уже два года ведет полномасштабную, жестокую и кровавую войну, а в течение восьми лет до того она вела подготовительную, но не менее разрушительную войну против Украины.

"Россия решила обнулить все, что касается современной цивилизации. Россия атаковала Украину, расшатываясь убить много граждан другой страны и оккупировать территории", - отметил Подоляк.

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По его мнению, по итогам двух лет большой войны следует сделать три вывода:

1. РФ должна, может и должна проиграть. Иначе никакого мира не будет, никаких правил и права не будет, никакого будущего не будет.

2. Никогда нельзя верить серийному и массовому убийце, который любит убивать и любит разрушать. РФ - это страна, которая может существовать, только разрушая чужие жизни.

3. Решение, которое не было принято вовремя (в 2014 году, после аннексии Крыма и начала вторжения в Украину), обязательно спровоцирует гораздо большую трагедию.

"Ну и главное. Украина уже доказала, что никогда нельзя сдаваться. Вместе с партнерами нам вполне по силам поставить военную точку в существовании агрессивной РФ", - подытожил Подоляк.

Вторая годовщина полномасштабного вторжения

С обращением ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину сегодня выступил и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский. Он отметил, что сегодня ВСУ сражаются за свободу, чтобы украинские населенные пункты не превратились в Бучу, Бахмут или Авдеевку.

Главнокомандующий выразил благодарность всем защитникам и защитницам, а также медикам, спасателям и волонтерам, которые помогают бороться с врагом.

Напомним, накануне второй годовщины вторжения Генштаб ВСУ порадовал новыми потерями россиян. Как сообщается, вечером 23 февраля был сбит самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Это вторая машина такого типа, которую потеряла Россия в войне: первый А-50 сбили 14 января этого года.

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