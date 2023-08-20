Там осудили ужасный удар по центру города.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал российский ракетный удар по центру Чернигова, в результате которого пострадало, по обновленным данным, 156 человек и семеро погибли.

"Осуждаем ужасный ракетный обстрел ни в чем не повинных мирных жителей Чернигова. Мы оплакиваем эту трагическую потерю жизни, и наши сердца с семьями жертв. США всегда будут стоять на стороне народа Украины. Россия должна прекратить свою жестокую войну немедленно", - написал Блинкен в соцсети.

Перед этим ракетный удар россиян по Чернигову осудила посол США в Украине Бриджит Бринк.

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"Напуганы новостью об... обстреле исторического центра Чернигова. Невинные мужчины, женщины и дети, которые наслаждаются прекрасной субботой – праздником в Украине – никогда не должны быть убитыми или ранеными. Российские ракетные и беспилотные удары по украинским городам, портам и населению показывают глубину, до которой РФ опустилась, и должна остановиться. Вместе с народом Украины мы оплакиваем эту трагедию", - написала дипломат в соцсети.

Удар по Чернигову 19 августа

Российские оккупанты ударили по центру Чернигова, в результате чего погибли семь человек, среди которых 6-летняя девочка. В тот день в здании драмтеатра проходила выставка дронов.

А сегодня вечером заместитель главы Офиса президента Украины Алексей Кулеба сообщил, что количество пострадавших от российского ракетного удара по Чернигову выросла до 156 человек.

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