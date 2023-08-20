Видео внутренних помещений исторического здания сняли журналисты.

Украинцам показали вид внутренних помещений Черниговского областного музыкально-драматического театра имени Т. Шевченко, по которому накануне армия РФ совершила жестокий теракт.

Ранее общество уже шокировал сам момент "прилета" по историческому центру Чернигова 19 августа. Теперь новым видео, вызывающим грусть, поделились журналисты "Радио Свобода".

На ролике видно выбитые окна, разбитый пол, некогда роскошную люстру и другой разрушенный декор здания, которое стало еще одной "жертвой" россиян после удара по драмтеатру в Мариуполе.

Украинцам показали руины драмтеатра Мариуполя

Напомним, враг разрушил здание драмтеатра временно оккупированного Мариуполя 16 марта 2022 года, сбросив туда авиабомбу. Новость об этом преступлении облетела весь мир, ведь тогда перед зданием украинцы оставили надпись, что там находятся "дети". Но это не остановило россиян. Считается, что в этот страшный день враг убил примерно 300 украинцев.

17 апреля 2023 года советник мэра Мариуполя показал обществу, как сейчас выглядит руина драмтеатра.

Удар россиян по драмтеатру в Чернигове

19 августа армия РФ совершила новый теракт по Украине и ударила ракетами по выставке дронов, которая проходила в Чернигове - по месту, где находятся политехнический институт и драмтеатр. Тогда сообщали о 7 жертвах, среди них был 6-летний ребенок.

Утром 20 августа глава ОВА уточнил, что количество погибших от удара украинцев все еще составляет 7 человек. Ранения получили 140 человек. В больницах города помощь получает 41 украинец.

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