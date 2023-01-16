В этой квартире жила семья тренера по боксу Михаила Кореновского, который погиб из-за теракта оккупантов в Днепре 14 января.

В сети активно распространяется история об уцелевшей "желтой кухне", которая "чудом" сохранилась после ракетного удара россиян по жилому дому в Днепре 14 января. Украинцев поразили фотографии помещения, где на столе после взрыва даже устояла тарелка с яблоками.

Речь идет об укромном уголке квартиры известного украинского боксера Михаила Кореновского, говорится в сюжете ТСН.

Спортсмен не пережил российский теракт. В день массированного ракетного удара, который разрушил дом Михаила, его семья - супруга и дочери, успели выйти на улицу. Мужчина хотел присоединиться к ним, но уже было слишком поздно. Его тело под завалами дома накануне нашли сотрудники ГСЧС.

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Однако в сети остался ролик-воспоминание, связанный с уцелевшей желтой кухней: на нем запечатлены моменты семейной идиллии - празднования Дня рождения одной из дочерей Кореновского. После российского теракта по многоэтажке в Днепре Михаил больше никогда не присоединится к своим близким. Маленькая желтая кухня в Днепре стала еще одним символом несокрушимости украинского народа перед российской оккупацией.

Ранее украинцев растрогала история о двух чашках, которые сохранились после обстрелов оккупантов в Гостомеле. Их владелица Анна Бойко, которая во время оккупации Луганска в 2014 году выехала на Киевщину, рассказала, что от ее нового дома россияне оставили только стены и чудом уцелевшие чашки.

Также еще одним предметом, пережившим войну в Украине, стал кухонный шкаф, который уцелел после обстрела Бородянки Киевской области - поселка, которые солдаты РФ разрушали на протяжении месяца. Украинцы уже прозвали предмет интерьера "шкафом-непоколебимости".

Теракт россиян в Днепре - что известно

Российский удар по жилому дому в Днепре пришелся на субботний день 14 января. Оккупанты запустили по Украине ракеты Х-22.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на 10:30 утра 16-го января известно о 36 погибших (из них - два ребенка). Были травмированы 75 человек (из них - 15 детей); спасены 39 человек (из них - 6 детей).

Также под завалами разрушенного может находиться военная, которая прошла "Азовсталь" и российский плен.

Известно и об еще одной человеческой трагедии, которую принес с собой "русский мир": в результате варварской атаки на жилую многоэтажку в Днепре погибли супруги, сбежавшие из Никополя. Их дети чудом остались живы.

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