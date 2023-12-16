Это оружие можно использовать на одном из главных плацдармов - на юге Украины.

У ВСУ еще есть доступ к более чем 95% всех систем вооружения, поставленных западніми союзниками.

Как пишет издание Welt, это вооружение не было использовано в контрнаступлении, начавшемся в начале лета. По мнению издания, Украина могла бы использовать это оружие в 2024 году в одной из отправных точек, которой может стать плацдарм в Херсоне.

"Имея необходимые истребители, боевые вертолеты и беспилотники, ВСУ могли бы обеспечить достаточную поддержку для продвижения войск, тем более что в этом регионе почти нет российских укреплений", - говорится в материале издания.

Видео дня

"Это было бы именно то контрнаступление, которое, вероятно, имел в виду украинский главнокомандующий Валерий Залужный с самого начала", - считают журналисты.

Ситуация на Херсонском направлении

28 октября в отчете Института по изучения войны говорилось, что ВСУ смогли продвинуться на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В Силах обороны тогда ответили, что говорить о физическом и географическом продвижении на левом берегу пока рано, однако контрбатарейная борьба на юге продолжается довольно эффективно.

31 октября в объединенном пресс-центре Сил обороны юга отметили, что на этом направлении есть определенные успехи, но пока их не будут разглашать.

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