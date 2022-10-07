По его словам, у России осталось очень много ракет С-300 (переработанные ракеты класса "земля – земля") - они работают вдоль фронта.

У России закончились ракеты. Их остался буквально неприкосновенный запас, который нельзя использовать. Из-за этого Кремль был вынужден перейти на дроны из Ирана и ракеты ЗРК С-300.

Такое мнение в эфире FREEДОМ выразил военный эксперт Роман Свитан.

"Калибры, Х-101 и Х-55 - это высокоточные и очень дорогие ракеты. Скорее всего, что в последнее время россияне вышли на планку НЗ: они больше не могут использовать их без прямого разрешения вышестоящего командования - для этого нужны очень важные цели. По одной из таких целей недавно был нанесен удар бомбардировщиками Ту-22М3 ракетами Х-22 по Западной Украине. Скорее всего, они ищут какую-то цель и только тогда наносят удар ракетами", - говорит эксперт.

По его словам, у России осталось очень много ракет С-300 (переработанные ракеты класса "земля – земля") - они работают вдоль фронта. Но, как отметил Свитан, у них максимум зона поражения до 100 км.

Вместе с тем, по словам эксперта, единственная замена всем этим видам российского вооружения - дроны-камикадзе "Шахид-136", которые были переданы РФ иранской духовной властью (КСИР - Корпус стражей исламской революции).

"Пока это единственный механизм, чтобы перекрыть потери россиян в бою", - заявил Свитан.

Россия использует против Украины иранские дроны

В середине августа появились сведения, что иранские власти продали России тысячу дронов.

РФ 23 сентября впервые атаковала иранскими беспилотниками-камикадзе Одессу, два дроны в припортовой зоне разрушили админздание, были повреждены четыре жилых дома. Через вражескую атаку погибли два человека.

В ночь на 5 октября оккупанты атаковали дронами-камикадзе Белую Церковь Киевской области. Было зафиксировано шесть попаданий, повреждена инфраструктура города, пострадал один человек.

7 октября враги впервые атаковали беспилотниками Запорожье. По предварительным сведениям, пострадал и госпитализирован один человек.

Известно, что иранские дроны-камикадзе Shahed-136 очень громкие - звук, которые они издают, похож на тот, который слышен во время работы бензопилы или мотора мопеда. Эти беспилотники летят очень низко, поэтому их достаточно сложно поймать силам Противовоздушной обороны Украины.

Сегодня стало известно, что Россия доставила в Беларусь иранские дроны-камикадзе для атак на западные регионы Украины.

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