Песков цинично заявляет, что руководство Украины "имеет все возможности, чтобы вывести ситуацию в нормальное русло".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что Украина должна выполнить требования РФ для "урегулирования ситуации".

"Правую руку" Путина процитировало российское пропагандистское издание "РИА Новости". Такое заявление представителя Кремля прозвучало после массированной атаки на Украину 23 ноября:

"Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны. И прекратить, соответственно, все возможные страдания местного населения".

Переговоры Украины с Россией

23 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никакие ракетные удары, обстрелы роддомов и "шахиды" не способны заставить Украину сесть за стол переговоров с РФ на ее условиях.

7 ноября Зеленский в очередной раз напомнил об условиях для начала переговоров с Россией. Среди них - восстановление территориальной целостности Украины, возмещение убытков, а также наказание всех причастных к военным преступлениям, совершенным в Украине.

В тот же день в Офисе президента заявили, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с РФ.

В конце октября 2022 года Зеленский заявлял, что Украина не рассматривает переговоры с Российской Федерацией.

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