Российские военные неудачи и все большие жертвы делают умышленное сокрытие целей войны только подпитывающим недовольство среди критически важных для Путина избирательных групп.

Кремль не отказался от своих максималистских целей по восстановлению контроля над Украиной, а скорее частично завуалировал цели России, чтобы ввести западные страны в заблуждение и заставить Украину требовать мира. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Правая рука" президента РФ Дмитрий Песков заявил 21 ноября, что смена действующей власти в Украине не является целью полномасштабного российского вторжения в Украину, отметив, что Путин "уже говорил об этом". 26 октября глава страны-агрессора заявлял, что Украина "потеряла свой суверенитет и полностью перешла под контроль НАТО". А 27 октября во время выступление в дискуссионном клубе "Валдай" российский президент вновь отверг суверенитет Украины, отметив, что Россия "создала Украину" и что "единственной реальной гарантией украинского суверенитета" может быть только РФ.

Путин также последовательно поддерживает свою точку зрения о том, что Украина является нацистским государством, которое должно быть "денацифицировано".

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"Тот факт, что Песков ссылается на эти комментарии Путина, делает весьма сомнительным какое-либо серьезное отступление России от своих целей... Замалчивание Кремлем своих целей, вероятно, рассчитанное на западную аудиторию, тем не менее сбивает с толку российских сторонников войны", — отмечают аналитики.

В ISW предполагают, что заявление Пескова, вероятно, было направлено на то, чтобы смягчить последствия заявлений вице-спикера Совфеда РФ Константина Косачева о том, что Россия "может нормализовать отношения с Киевом только после капитуляции украинского правительства".

Два противоположных утверждения сбили с толку сторонников войны. В ответ на заявление Пескова блогер, связанный с "группой Вагнера", саркастически заметил, что Россия ведет бесцельную войну без четкой цели.

ISW сообщал об аналогичной реакции Кремля на решение Кремля обменять украинских военнопленных из Мариуполя, которых кремлевские чиновники и пропагандисты называли "нацистами" и "военными преступниками".

Нерешительность Кремля в вопросе публичной приверженности экстремальной идеологии и продолжению войны также вызывает недоумение у пропагандистов, проповедующих такую идеологию российским массам.

Путин в целом стремится балансировать между резкими националистическими тезисами, чтобы заручиться поддержкой националистически настроенного сообщества, и более умеренными тезисами, чтобы сохранить поддержку остальной части российского населения, говорится в отчете Института изучения войны.

"Российские военные неудачи и растущие жертвы, которые Путин требует от российского народа для продолжения своего губительного вторжения, приводят к тому, что его намеренное затуманивание целей войны и попытки риторического баланса становятся все более резкими, потенциально подпитывая недовольство в критически важных избирательных округах", - подытожили американские аналитики.

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