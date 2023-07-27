Главы ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин "испытывает значительный финансовый стресс".
Об этом заявил корреспондент ВВС Гордон Корера, ссылаясь на брифинг неназванного западного чиновника. Вероятно, глава ЧВК распродает свои активы внутри и за пределами России, а также сокращает численность личного состава "вагнеровцев".
"Кажется, у него проблемы с денежными потоками", — сказал чиновник на брифинге.
Кроме того, в последние недели передвижения Пригожина были "ограниченными", хотя он и был в Беларуси. Его самолет совершал вылеты довольно часто, но неизвестно, находился ли в нем глава ЧВК.
Пригожин - последние новости
С 23 на 24 июня боевики Пригожина совершили неудачный мятеж. По его приказу они отправились в Москву снимать с должностей министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Однако когда колонны боевиков уже были возле российской столицы он передумал.
На переговорах он согласился отправить "вагнеровцев" в полевые лагеря, а сам он должен был отправиться в Беларусь.
Позже президент США Джо Байден предупредил Пригожина о вероятности быть отравленным.
Согласно данным исследования, до своего "мятежа" Пригожин имел достаточно поддержки среди россиян, чтобы даже посоревноваться за президентское кресло с Владимиром Путиным. Его поддержка вне контекста выборов была на уровне 55%.