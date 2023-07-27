Также он сокращает численность ЧВК "Вагнера".

Главы ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин "испытывает значительный финансовый стресс".

Об этом заявил корреспондент ВВС Гордон Корера, ссылаясь на брифинг неназванного западного чиновника. Вероятно, глава ЧВК распродает свои активы внутри и за пределами России, а также сокращает численность личного состава "вагнеровцев".

"Кажется, у него проблемы с денежными потоками", — сказал чиновник на брифинге.

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Кроме того, в последние недели передвижения Пригожина были "ограниченными", хотя он и был в Беларуси. Его самолет совершал вылеты довольно часто, но неизвестно, находился ли в нем глава ЧВК.

Пригожин - последние новости

С 23 на 24 июня боевики Пригожина совершили неудачный мятеж. По его приказу они отправились в Москву снимать с должностей министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Однако когда колонны боевиков уже были возле российской столицы он передумал.

На переговорах он согласился отправить "вагнеровцев" в полевые лагеря, а сам он должен был отправиться в Беларусь.

Позже президент США Джо Байден предупредил Пригожина о вероятности быть отравленным.

Согласно данным исследования, до своего "мятежа" Пригожин имел достаточно поддержки среди россиян, чтобы даже посоревноваться за президентское кресло с Владимиром Путиным. Его поддержка вне контекста выборов была на уровне 55%.

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