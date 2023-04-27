Сообщается, что предатель получил серьезные ранения нижних конечностей.

Во время взрыва в Мелитополе сегодня, 27 апреля, пострадал второй полицейский-коллаборант, который пошел на службу к российским оккупантам. Его зовут Юрий Акимов.

Такой информацией поделилось издание "РИА Мелитополь" со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что предатель не погиб во время инцидента. Однако у него зафиксированы значительные повреждения нижних конечностей. Судя по всему, Акимова госпитализировали. Выживет ли коллаборант, пока неизвестно.

После взрыва мелитопольские партизаны опубликовали видео, на котором рассказали об устроенной "бавовне". Мужчина в ролике заявил: "В очередной раз предупреждаю всех предателей Украины, у которых нет моральных ориентиров: мальчики, у вас, как в фильме ужасов, будет назначение одно – это морг. Мы вас туда, будьте уверенны, отправим".

Видео дня

Взрыв в Мелитополе 27 апреля: что известно

Как сообщили СМИ, инцидент произошел примерно в 5:20 утра. Предполагалось, что это был подрыв, так как у "прилетов" другой звук. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, взрыв произошел в центре города.

Чуть позже стало известно, что во время инцидента погиб полицейский-предатель Александр Мищенко. Партизаны ликвидировали коллаборанта с помощью взрывного устройства в подъезде.

Мищенко перешел на сторону оккупантов сразу после захвата Мелитополя. Он вербовал других правоохранителей на службу в так называемую "полицию" РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: