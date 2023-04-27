В результате взрыва в доме один коллаборант погиб, еще один предатель – ранен.

В Мелитополе после утренней "бавовны", в результате которой один коллаборант погиб, еще один – получил ранения, российские оккупанты схватили девушку.

"Утренний взрыв в Мелитополе - один из самых знаковых за все время оккупации города. Отминусованы сразу два предателя ... оккупанты не способны отыскать "виновных", поэтому берут первого, кто попадается под руку. После утреннего хлопка захватили девушку, которая стояла на остановке", - сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По словам Федорова, захватчики никак не сообразят, что все мелитопольцы против них. Городской голова сообщил, что в результате утреннего взрыва погиб Александр Мищенко, который после оккупации стал заместителем начальника фейкового УВД Запорожской области и топ-охранником гауляйтера Мелитополя Галины Данильченко; ранен Юрий Акимов - водитель-помощник Мищенко.

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Ситуация в Мелитополе - последние новости

Как сообщал УНИАН, во временно оккупированном Мелитополе активно действуют силы сопротивления. Периодически появляются сообщения о подрывах коллаборантов, вражеской техники.

В частности сегодня, 27 апреля, в Мелитополе около четырех утра начали раздаваться автоматные очереди, а примерно в 05: 20 по улице Героев Украины в одном из домов прозвучал одиночный взрыв, который был довольно мощный.

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