Путин сильно просчитался, когда атаковал Украины, ожидая пассивной реакции Запада, считают в Белом доме.

Президент России Владимир Путин сделал "плохую ставку", когда начал полномасштабное вторжение в Украину, рассчитывая на разобщенность Запада. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе, пишет Newsweek.

По его словам, пообещав Украине членство в НАТО, Запад "послал сильный сигнал единства" Кремлю, который все еще надеется на трещины в западной поддержке Украины.

"Президент Путин делал ставку на то, что единство НАТО рухнет, что альянс зачахнет, что разногласия будут раскрыты. И это была плохая ставка за 505 дней войны. И мы верим, что это будет по-прежнему оставаться плохой ставкой", – сказал Салливан.

Видео дня

Издание отмечает, что на саммите Украине подтвердили будущее членство в НАТО; также были достигнуты важные двусторонние соглашения по безопасности между Украиной и США, Великобританией, Германией и Францией.

"Единство не означает, что все союзники видят все проблемы одинаково. Это означает, что мы можем собраться вместе с несколько разными тактическими перспективами, чтобы объединиться в общем стратегическом видении и стратегических подходах", – заявил Салливан.

Саммит НАТО в Вильнюсе – что предложили Украине

Накануне вечером была озвучена позиция стран НАТО касательно перспектив членства Украины в Альянсе. Они согласились отменить ПДЧ как необходимый этап на пути к членству для Украины. Однако приглашение вступить в НАТО Киев получит, когда на это согласятся все участники альянса и когда будут выполнены все условия.

В МИД Украины отметили, что в НАТО не озвучили, какие же условия предстоит выполнить Украине, непонятно даже, кто будет эти условия озвучивать.

Позднее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна одержать победу в войне против России, иначе вопрос членства в Альянсе утратит актуальность. Является ли это тем самым условием, пока не ясно.

Также ожидается, что под конец саммита будут согласованы гарантии безопасности для Украины со стороны нескольких стран НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: