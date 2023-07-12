Президент России Владимир Путин сделал "плохую ставку", когда начал полномасштабное вторжение в Украину, рассчитывая на разобщенность Запада. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе, пишет Newsweek.
По его словам, пообещав Украине членство в НАТО, Запад "послал сильный сигнал единства" Кремлю, который все еще надеется на трещины в западной поддержке Украины.
"Президент Путин делал ставку на то, что единство НАТО рухнет, что альянс зачахнет, что разногласия будут раскрыты. И это была плохая ставка за 505 дней войны. И мы верим, что это будет по-прежнему оставаться плохой ставкой", – сказал Салливан.
Издание отмечает, что на саммите Украине подтвердили будущее членство в НАТО; также были достигнуты важные двусторонние соглашения по безопасности между Украиной и США, Великобританией, Германией и Францией.
"Единство не означает, что все союзники видят все проблемы одинаково. Это означает, что мы можем собраться вместе с несколько разными тактическими перспективами, чтобы объединиться в общем стратегическом видении и стратегических подходах", – заявил Салливан.
Саммит НАТО в Вильнюсе – что предложили Украине
Накануне вечером была озвучена позиция стран НАТО касательно перспектив членства Украины в Альянсе. Они согласились отменить ПДЧ как необходимый этап на пути к членству для Украины. Однако приглашение вступить в НАТО Киев получит, когда на это согласятся все участники альянса и когда будут выполнены все условия.
В МИД Украины отметили, что в НАТО не озвучили, какие же условия предстоит выполнить Украине, непонятно даже, кто будет эти условия озвучивать.
Позднее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна одержать победу в войне против России, иначе вопрос членства в Альянсе утратит актуальность. Является ли это тем самым условием, пока не ясно.
Также ожидается, что под конец саммита будут согласованы гарантии безопасности для Украины со стороны нескольких стран НАТО.