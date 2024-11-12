Оккупанты продолжают свой террор.

Прямо сейчас Украина находится под очередной дроновой атакой Российской Федерации, в ряде областей работает противовоздушная оборона.

По состоянию на 01:30 воздушная тревога охватила Днепропетровскую, Кировоградскую, Черкасскую, Полтавскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области. Также об опасности предупредили жителей столицы.

В 01:11 Командование Воздушных сил ВСУ предупредило, что новые группы ударных беспилотников залетают из Курской и Белгородской областей на Сумщину, а дальше на Полтавщину, Черниговщину и Киевщину. Они просят не игнорировать тревогу.

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Атаки РФ на Украину

Напомним, что минувшей ночью страна также подверглась очередной атаке беспилотников. В результате налета дронов в Николаеве погибли пять человек. Также Россия ударила по дому в Кривом Роге ракетой. Под завалами пятиэтажки нашли тело женщины, еще троих детей ищут.

Также утром оккупанты имитировали массированный обстрел Украины, подняв в небо до 13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и три истребителя МиГ-31К.

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