Силы Обороны прилагают усилия, чтобы выискивать оккупантов и уничтожать, но делать это крайне трудно.

ВСУ поразили российских оккупантов на западных окраинах города Торецк. Об этом сообщил проект DeepState.

"В городе очень хаотичная обстановка, где российская пехота просачивается в глубину города и пытается прятаться и закрепляться по домам", - детализировали аналитики проекта.

По их данным, Силы Обороны прилагают усилия, чтобы выискивать оккупантов и уничтожать, но делать это крайне трудно из-за плотной застройки и большого количества российской пехоты.

Ситуация в районе Торецка

3 января военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев сообщил, что ситуация на Орловском направлении, неподалеку Торецка, стабильная. "Полоса обороны уже более 2 месяцев не движется на этом направлении. Это связано с тем, что враг не может потянуть такое количество наступательных действий. Есть четыре приоритетных для них направления наступления - это Кураховское, Покровское, Часов Яр и Торецкое. Нам пришлось сесть в более-менее подготовленные качественно позиции, где врага удается сдерживать", - сказал Иевлев.

А 4 января исполняющий обязанности командира полка "Цунами" объединенной штурмовой бригады "Ярость" с позывным "Мансур" рассказал, что россияне продолжают штурмовать Торецк, используя квадроциклы и мотоциклы, а также специально уничтожают многоквартирные дома в городе.

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