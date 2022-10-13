В ОП не понимают, почему в Еленовку до сих пор не прибыла миссия Красного Креста.

Украина дала международному комитету Красного Креста три дня для направления миссии в колонию в оккупированную Еленовку.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, соответствующее требование выдвинул руководитель ОП Андрей Ермак во время встречи в формате видеосвязи с представителями МККК и других международных организаций.

Ермак подчеркнул, что сегодня чрезвычайно важным является вопрос, в каких условиях содержат украинских пленных и с чем они сталкиваются в местах заключения в РФ и на временно оккупированной территории Украины.

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Он отметил, что не понимает, почему в Еленовку до сих пор не прибыла миссия Красного Креста. Он подчеркнул, что времени на ожидание нет, поскольку речь идет о человеческих жизнях.

"Поэтому призываю, чтобы не позднее чем за три дня миссия Красного Креста с представителями международных медиа прибыла в Украину, даже если до этого срока не получите подтверждение со стороны России. А мы уверены, что Россия не заинтересована в том, чтобы правда была известна. Мы призываем прислать миссию, которая будет находиться на линии фронта, пока Россия не выдаст эти разрешения", – отметил он.

Ермак призвал до 17 октября решить этот вопрос и отправить миссию МККК.

Он заверил, что Украина со своей стороны всячески будет способствовать этой миссии.

"Мы готовы к этому присоединиться. Туда готовы поехать наши народные депутаты. Наши уважаемые партнеры – представители стран, которые сегодня с нами, уверен, тоже готовы помочь, чтобы ведущие каналы, другие средства массовой информации прибыли. Как это происходит, например, когда приезжает миссия МАГАТЭ", - сказал он.

Руководитель ОП заявил, что в противном случае Украина будет применять все возможные информационные и дипломатические средства для сдвига этого вопроса с места.

Теракт в Еленовке: что известно

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Оленовка в Донецкой области произошел взрыв, в результате которого разрушено здание, где содержались выведенные с завода "Азовсталь" украинские военнопленные.

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры назвали взрыв в Оленовке российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ, срыва поставки оружия.

Украинская сторона так и не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта.

Миссия ООН по выяснению фактов не может поехать в следственный изолятор в Оленовке Донецкой области, где было убито более 50 украинских военнопленных, из-за отсутствия гарантий безопасности.

21 сентября состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого освобождены 215 украинских защитников. Среди них - восемь раненых во время российского теракта в Оленовке.

13 октября с российского плена освобождены еще 20 наших воинов среди них есть те, что содержались в Оленовке, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.