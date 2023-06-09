К минированию, вероятно, привлекали спецподразделения, а также действовала отдельная группа страхования.

Решение россиян взорвать Каховскую ГЭС по масштабам можно сравнить с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Как сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в интервью "УП", официально об обстоятельствах подрыва ГЭС можно рассказать немного. Сейчас идет следствие и все данные передаются в рамках этого расследования.

"Да, это была взрывчатка. Да, это был внутренний взрыв и управляемая детонация. Это та информация, которую мы сейчас можем обнародовать. Я могу свое личное мнение сказать. Поскольку этот теракт по масштабам сопоставим с решением о полномасштабном вторжении в Украину, то решение принимал и окончательный приказ отдавал непосредственно российский диктатор Путин. Ни один другой субъект, ни одно другое лицо на территории так называемой Российской Федерации на себя такую ответственность не взяли бы", - отметил он.

Юсов отметил, что исполнителями этого военного преступления стали российские подразделения, которые дислоцировались на территории вокруг Каховской ГЭС. На этапе минирования, вероятно, были задействованы и другие спецподразделения. Юсов убежден, что действовала отдельная группа страхования (на случай, если кадровые военные отказались от выполнения этой задачи).

В октябре глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что исполнителей таких преступлений будет разыскивать "украинский Моссад" (подразделение разведки и спциальных задач - УНИАН), и что он якобы уже действует. Юсов отказался дополнительно комментировать это из соображений безопасности.

"Но если мы проанализируем, сколько за последний год разного рода случаев случалось и с коллаборантами, и с предателями, и с рашистами на временно оккупированных территориях, а также в России, то легко можно составить "2+2". Но Украина - цивилизованное государство. И главные военные преступники (тот же Путин и его ближайшее окружение) должны быть осуждены Международным трибуналом. А для этого их надо доставить к нему. И работа по этому поводу продолжается", - добавил он.

Каховская ГЭС - что известно о военном преступлении РФ

6 июня ночью россияне взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего начался некотрорированный спуск воды из водохранилища, который вызвал затопление территорий ниже по течению Днепра.

Украинские власти объявили о эвакуацию населения из подтопленных районов, россияне на захваченных территориях не позволяют эвакуировать людей. Вчера захватчики обстреляли места эвакуации людей в Херсонской области, в результате чего один человек погиб, а еще 17 получили ранения.

По состоянию на вторую половину дня 8 июня уровень воды в водохранилище Каховской ГЭС упал ниже "мертвой точки". Уровень воды вчера составлял 12,5 метров, тогда как минимально необходимый для водозабора составляет 12,7 метра.

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