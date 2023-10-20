На одном из направлений в Украине за сутки в плен попали двое врагов.

Потери врага на 20 октября огромные. За прошедшие сутки российские захватчики понесли рекордные потери среди личного состава. Как оказывается, больше всего оккупантов РФ потеряла на Таврическом направлении.

В зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" за сутки общие потери оккупантов составили 1 051 человек, об этом говорится в оперативной информации от Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления в социальной сети Facebook.

В частности, продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении и истощение врага вдоль всей линии боевого столкновения. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" в течение суток выполнили 1 500 огневых задач. "Общие потери врага составили 1 051 человек. 2 оккупанты попали в плен", - говорится в сводке.

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Кроме того, уничтожено 143 единицы военной техники противника. В частности, речь идет о 31 танке, 74 боевых бронированных машинах, 6 артиллерийских системах, 3 реактивных системах залпового огня, 18 дронах и 10 единицах автомобильной техники. Также уничтожен склад боеприпасов врага. Еще 63 единицы вооружения и военной техники оккупантов повреждены, в частности, 20 танков.

Как уточняется в сводке, в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. В Донецкой области полностью уничтожено, в частности, 29 танков и 72 бронемашины российских оккупантов. Также напрасными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Степного и Северного Донецкой области.

Штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки для врага тоже завершились провалом - отражено 16 атак противника.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах Золотой Нивы и Старомайорского. На Запорожском направлении украинские защитники не допустили потерь позиций в районе Вербового.

"В целом, враг нанес 1 ракетный и 18 авиационных ударов, провел 43 боевых столкновения, кроме того, совершил 859 артобстрелов", - говорится в сводке.

Потери россиян на сегодня в Украине - что нужно знать

Как сообщал УНИАН, потери врага на сегодня, 20 октября, серьезно возросли. Украинские воины за сутки ликвидировали рекордное количество российских захватчиков - 1 тыс. 380 человек. Теперь общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 20 октября 2023 года ориентировочно составили примерно 292 тыс. 060 человек.

Также, как сообщал генеральный штаб ВСУ, враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Силы обороны Украины за минувшие сутки возле Авдеевки убили и ранили почти 900 российских захватчиков.

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