В частности, эти потери ориентировочно составляют 915 миллионов долларов.

В Министерстве обороны Украины назвали приблизительные потери российских оккупантов на украинском острове Змеином.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в социальной сети Facebook.

"Потери РФ на Змеином составляют ориентировочно $915 млн", - сказано в сообщении.

Напомним, украинские войска нанесли удар по Змеиному, после чего российские оккупанты покинули остров.

Освобождение острова Змеиный украинскими бойцами привело к потере контроля России над частью Черного моря. Это стало огромной победой ВСУ, поскольку оккупационные войска хотели использовать остров как оружие против Украины.

По словам военно-политического обозревателя Алексея Коваленко, на сегодня ВСУ завершили первый этап деблокады Черного моря, и создали условия, когда российскому военному флоту опасно находится в Черном море на расстоянии до 200 км от линии берега Украины.

В Генштабе заявили, что ВСУ намерены дислоцировать на острове свои силы.

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