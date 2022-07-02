В Министерстве обороны Украины назвали приблизительные потери российских оккупантов на украинском острове Змеином.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины в социальной сети Facebook.
"Потери РФ на Змеином составляют ориентировочно $915 млн", - сказано в сообщении.
Напомним, украинские войска нанесли удар по Змеиному, после чего российские оккупанты покинули остров.
Освобождение острова Змеиный украинскими бойцами привело к потере контроля России над частью Черного моря. Это стало огромной победой ВСУ, поскольку оккупационные войска хотели использовать остров как оружие против Украины.
По словам военно-политического обозревателя Алексея Коваленко, на сегодня ВСУ завершили первый этап деблокады Черного моря, и создали условия, когда российскому военному флоту опасно находится в Черном море на расстоянии до 200 км от линии берега Украины.
В Генштабе заявили, что ВСУ намерены дислоцировать на острове свои силы.