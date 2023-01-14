Петр Черник отметил, что такие ракеты очень сложно засечь.

Российские оккупанты в субботу, 14 января, скорее всего, ударили по Киеву "Искандерами" в комплектации ракеты М-723. Скорость такой ракеты почти в восемь раз больше, чем у крылатых.

"На мой взгляд, скорее всего, был "Искандер" в комплектации ракеты М-723. Скорость такой ракеты 8 820 км в час. Это практически в 7-8 раз выше крылатой ракеты. Представляем себе дугу, ракета вылетела с платформы, и на этой колоссальной скорости по дуге пошла к цели. Такая ракета наносит удар до 500 км. Итак, это 2450 м/с. То есть, это если 500 км, то это четыре минуты. А если это меньше, а на самом деле, я думаю, что было меньше, то есть стреляли из Беларуси, возможно, в пределах 200 км, то это меньше, чем две минуты", — рассказал военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона.

При этом он указал, что такие ракеты очень сложно засечь из-за огромной скорости. В то же время эксперт напомнил, что россияне уже давно не использовали "Искандеры", а в это время разрабатывал схемы, чтобы совершить скрытые пуски.

Видео дня

Ракетный удар по Киеву 14 января - что известно

14 января в Киеве прогремела серия взрывов. Россияне ударили по столице Украины ракетами. Позже в КГВА сообщили о попадании в инфраструктурный объект, а мэр Киева сообщил об обломках ракеты, которые упали на здание в Голосеевском районе.

Кроме того, оккупанты попали в дом в Киевской области. Взрывом выбило стекла в соседних домах. При этом в ВСУ отметили, что у Украины нет эффективных средств для борьбы с баллистическими ракетами.

Вас также могут заинтересовать новости: