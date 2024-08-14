В центральной части города противник провел перегруппировку в квартале многоэтажной застройки с целью продолжения штурмовых действий.

В Волчанске на Харьковщине российские оккупанты продолжают активную воздушную разведку. В центральной части города противник осуществил перегруппировку штурмовых групп.

Об этом сообщила пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Харьков". В частности, как отмечается, в течение суток на Харьковском направлении российские оккупанты 13 раз пытались атаковать позиции ВСУ. Украинские военные остановили все попытки противника продвинуться вглубь Украины.

Так, в районе населенного пункта Глубокое противник перемещает личный состав, проводит эвакуационные мероприятия и мероприятия логистического обеспечения. В районе населенных пунктов Старица, Бугруватка, Огирцево враг проводит внутреннюю ротацию боевых смен, накапливают личный состав на передовых позициях.

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"В Волчанске оккупанты продолжают вести воздушную разведку. В центральной части города противник провел перегруппировку штурмовых групп 153-го танкового полка и 4-й добровольческой штурмовой бригады штурмовые действия в квартале многоэтажной застройки с целью продолжения штурмовых действий", - говорится в сообщении.

Кроме того, как проинформировали в ОТГ "Харьков", в районе населенного пункта Тихое отмечена подготовка подразделений 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады к проведению наступательных действий. По населенному пункту Волчанские Хутора противник нанес удар РСЗО с территории РФ.

Ситуация в Харьковской области

На днях в ОТГ "Харьков" заявили, что оккупанты завели штурмовые группы в Волчанск. Захватчики пытаются провести логистическое обеспечение личного состава и улучшить систему связи.

Кроме того, в районе северо-западнее населенного пункта Тихое оккупанты сосредотачивают усилия на ведении воздушной разведки, а также осуществляют инженерно-фортификационное совершенствование позиций.

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