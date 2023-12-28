Если еще и финансирование от Запада не поступит в той или иной форме, это будет катастрофой для Украины, пишет газета.

Настроения в Киеве в связи с военной обстановкой на фронте в последнее время значительно ухудшились. К такому выводу пришел корреспондент The Guardian в Центральной и Восточной Европе Шон Уокер после своего последнего визита в Киев, пишет издание.

"Впервые с первых дней войны на горизонте не было особого оптимизма, - отметил он. - Это (ухудшение настроений - УНИАН) началось в сентябре, и с тех пор настроения стали еще более пессимистичными. Вы слышите, как люди говорят, что они не верят, что война будет выиграна так, как они верили до этого. Некоторые приходят к выводу, что это означает, что придется сражаться еще упорнее, а некоторые тихо спрашивают, означает ли это, что пришло время подумать о том, есть ли какой-то способ положить войне конец".

Утверждается, что основная причина такого пессимизма - ощущение того, что контрнаступление ВСУ было сорвано. Хотя большинство аналитиков говорят, что украинские силы впечатляюще адаптировались к новому вооружению, официальные лица США считают, что украинские войска были слишком сильно рассредоточены.

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Как пишет The Guardian, по мнению большинства аналитиков, линия фронта сейчас укрепилась настолько, что трудно себе представить значительный прорыв той или иной стороны.

"Есть мало признаков того, что какая-либо из сторон в ближайшее время добьется значительного прогресса. Россия построила невероятно плотные оборонительные укрепления, которые делают практически невозможным продвижение Украины. Но укрепления также останавливают и россиян, потому что им придется преодолевать огромные минные поля, которые они заложили", - отметил корреспондент.

Также отмечается, что тем временем Россия значительно активизировала использование дронов, что тоже тормозит продвижение украинских войск. Кроме того, в статье указывается и то, что Путин готов отправить на смерть почти неограниченное количество призывников, не заплатив никакой политической цены, а Украине становится все труднее заменять мертвых, раненых и истощенных военных на передовой.

Еще корреспондент The Guardian акцентировал внимание на нерешенном вопросе с военной помощью США. По его словам, если финансирование не поступит в той или иной форме, "это будет катастрофой для Украины": "Украинцы уже сталкиваются с нехваткой всего, что им нужно".

"Несмотря на такие значительные неудачи, сказал Шон, "среди многих людей все еще существует необычайное ощущение того, что, даже если они измотаны, это их борьба, и они должны продолжать бороться". Но без уверенности в том, что поддержка США будет оказана, одной решимости недостаточно", - пишет газета.

При этом издание отмечает, что даже те, кто сейчас задумывается о поиске мира, не верят, что Путин остановится.

"Большинство людей понимают, что любое мирное соглашение, которое подпишет Путин, не будет иметь большого значения без серьезных гарантий безопасности со стороны Запада. В этом, прежде всего, и есть источник уныния: такое ощущение, что неясно, как продолжать идти, но и неясно, как остановиться", - подытожил Уокер.

Россия на фронте растянула невидимый "щит"

Как ранее писал УНИАН, российские войска почти по всей линии фронта словно "щит" растянули невидимую стену электромагнитных импульсов. Речь идет о радиоэлектронной борьбе РФ, "жертвами" которой становятся выпущенные ВСУ ракеты, снаряды и дроны.

"Это редкий, но решающий пример российского технологического преимущества в войне, которая постепенно склоняется в пользу Москвы. Сложная сеть радио-, инфракрасных и радиолокационных сигналов, передаваемая в небо над полем боя, обеспечивает российским силам беспрецедентную защиту в некоторых районах", - утверждают СМИ.

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