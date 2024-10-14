'С РЭБами тяжелая ситуация': эксперт раскрыл причины

Большая проблема с РЭБ, это то обстоятельство, что в свое время очень много внимания уделяли FPV-дронам.

В Украине есть очень большая проблема с РЭБ. Существует несколько причин этого. Во-первых, в том, что в свое время средствам РЭБ уделяли недостаточно внимания, а, во-вторых, вражеские дроны могут менять частоты, поэтому приобретенные ранее РЭБы становятся неэффективными, заявил в эфире Громадського радио аналитик и соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

"С РЭБами очень тяжелая ситуация, поскольку постоянно меняются частоты (вражеских средств нападения - УНИАН), - сказал он.

По словам Погорелого, большая проблема с РЭБ, это то обстоятельство, что в свое время очень много внимания уделяли FPV-дронам. Зато средства РЭБ были без внимания.

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"Люди видели, как уничтожается вражеская техника. Уничтожаются целые колонны. И это был повод для радости. Поэтому об этом начали больше говорить, чтобы собрать больше донатов. И это было приятно. А РЭБ не покажет уничтожение техники. Не покажет, как разлетается десять десантников с техникой. РЭБ покажет, как падает дрон. Как он не попадет в цель. Но это не снимают на видео. Оно не получило такого общественного распространения. Но этим надо заниматься, чтобы люди понимали, насколько это важно. Потому что это поймут только те люди, которые это испытывают на себе", - пояснил Погорелый.

По его словам, когда украинские воины захватывают технику оккупантов, то берут на вооружение именно вражеские РЭБы, ведь они работают на всех частотах.

"Российские РЭБы гасят все. Некоторые ребята даже шутят, что (под влиянием российских средств РЭБ - УНИАН) падают даже птицы. У них такой подход. Если они его включают - выключается все", - добавил эксперт.

РЭБ на войне

В июне россияне заявили, что смогли создать роботизированную мобильную платформу, которая несет на себе систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и может, например, следовать за пехотной группой в атаке и прикрывать ее от дронов-камикадзе.

Кроме того, россияне заявили о создании эффективной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которую солдаты могут носить на спине, как рюкзак.

В июле офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Национальной гвардии Украины Дмитрий Кожубенко отмечает, что у российских оккупантов есть очень большое преимущество как в средствах радиоэлектронной борьбы, так и в средствах беспилотной авиации.

Генерал-майор запаса Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос объяснил, почему в Украине есть проблемы с системами радиоэлектронной борьбы. По его словам, это связано с диверсионной деятельностью России внутри украинской армии в течение первых 20 лет независимости.

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