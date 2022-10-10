Неизвестные атаковали ссылки, по которым осуществлялся переход пользователей на сборы средств.

Monobank подвергается DDoS атакам после объявления волонтерами масштабных сборов на дроны-камикадзе для ВСУ в ответ на массированный удар РФ по Украине.

Об этом в Telegram заявил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

По его словам, неизвестные атаковали ссылки, по которым осуществлялся переход пользователей на сборы средств.

Видео дня

"Паразитная нагрузка DDoS на monobank доходит до 6млн пакетов в минуту на вход + трафик 11 Гбит в минуту. Это в 35 раз больше штатных показателей", - прокомментировал Гороховский.

Накануне волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко запустили масштабный сбор средств на дроны-камикадзе для украинских бойцов.

Сам сбор волонтеры назвали "местью" за массированный удар России по украинским городам.

За несколько часов собрано уже 23,4 миллиона гривень.

Массированный удар по Украине

Сегодня утром Россия нанесла серию ракетных ударов по центру Киева, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольськой, Житомирской областях.

Только в Киеве уже известно о не менее 5 погибших и десятках раненых.

Оккупанты целились в объекты критической инфраструктуры. В НЭК "Укрэнерго" предупредили граждан о перебоях с электроэнергией.

Всего в понедельник утром враг выпустил по украинским областям 83 ракеты из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода. 43 ракеты сбили украинские силы ПВО.

Оккупанты также пустили 17 иранских дронов-камикадзе из Крыма и Беларуси. Три БПЛА "приземлили" над Одессой.

Вас также могут заинтересовать новости: