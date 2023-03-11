Дети сейчас вынуждены ходить в оккупированные школы.

Жители временно оккупированного Мелитополя с нетерпением ждут освобождения от захватчиков. Пятиклассник спел гимн Украины, когда школьников заставляли исполнить русский.

"Дети вынуждены ходить в оккупированные школы. На прошлой неделе захватчики заставляли учеников исполнять гимн России. Впрочем, один из пятиклассников спел родной "еще не умерла Украина", – сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

По его словам, родителей мальчика вызвали в школу и в комендатуру, но это патриотические мелитопольцы, которые ждут освобождения.

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Ситуация в Мелитополе - что известно

Российские оккупанты завозят в Мелитополь врачей и учителей из Российской Федерации, в том числе и из Дагестана. "Русские преподаватели" на ломаном русском языке жаловались, что дети в Запорожской области говорят исключительно на украинском языке.

При этом они рассказывали, что школьная программа не рассчитана на русскоязычных детей, а украинские школьники якобы не знают элементарного. Кроме того, женщина в хиджабе заявила, что для школьников "русский язык как иностранный, прямо на уровне английского".

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