Несколько дронов россиянам удалось приземлить благодаря работе РЭБ.

В России зафиксировали рой квадрокоптеров после атаки беспилотников на Москву. Зафиксированы десятки сообщений о неизвестных БПЛА, кружащих в разных районах столицы и области. Некоторые из них упали рядом со стратегически важными объектами.

Как сообщает проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на собственные источники, коптер Mavic 2 нашли между 27 и 28 участками Зеленоградского кладбища рядом с в/ч 45603-3 - Центром связи Главного командования ВМФ.

Кроме того, силы РЭБ в этот день сбили еще как минимум два БПЛА. Один из них пенсионер нашел возле своего дома в поселке Марушкинское. От места падения до территории аэропорта Внуково меньше километра, по соседству проживают отставные военные, а неподалеку закрыты военные городки и секретные воинские части Одинцово.

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Кроме того, на обочине 198 км перегона Рыбное-Блокпост 240 км в Рязанской области обнаружен еще один квадрокоптер, лежавший рядом с железной дорогой. На железнодорожном узле распределяются потоки в том числе и грузовых складов военного назначения.

Сразу в нескольких районах столицы замечены группы БПЛА. Причем, по словам очевидцев, все они летели из Москвы в область, минуя МКАД. С наступлением темноты участились звонки от жителей Подмосковья. наибольшая активность неизвестных летательных аппаратов замечена в Люберцах. В течение часа несколько человек из разных концов города наблюдали за полетом светящихся коптеров на высоте от 150 до 300 метров. Зафиксировано как минимум 5 обращений в дежурные части полиции, самое позднее в 1:24.

Атака на Москву - последние новости

Утром 24 июля Москву снова атаковали неизвестные БПЛА. Жители многих районов российской столицы услышали взрывы. Минобороны страны-оккупанта обвинило Украину.

Целями атаки на Москву были Кремль, Минобороны РФ и узел связи Главного Командования Военно-морского флота.

"Панцирь-С1" на крыше штаб-квартиры Минобороны в Москве не смог сбить один из беспилотников, которые атаковали российскую столицу, хотя находился от точки удара менее чем в 300 метрах.

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