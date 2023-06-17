Ударные вертолеты используют ракеты большей дальности, что дало преимущество врагу.

Российские оккупанты перебросили на юг Украины более 20 вертолетов, чтобы таким образом сдержать наступление украинских военных.

"С начала украинских контрнаступательных операций на юге Украины Россия усилила свои ударные вертолетные силы в регионе", - сообщает Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка проанализировала изображения, свидетельствующие о том, что РФ перебросила на аэродром в оккупированном Бердянске более 20 дополнительных вертолетов. По мнению работников спецслужбы, авиация, вероятно, помогла захватчикам получить частичное преимущество на юге Украины. Мощную роль сыграли ударные вертолеты, использующие ракеты большей дальности против наземных целей.

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Наступление ВСУ - что известно

В Минобороны сообщили, что украинские войска ведут активное наступление на юге. Силы обороны имеют тактический успех, продвигаются на каждом направлении на расстояние около двух километров и закрепляются там.

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов отмечал, что сейчас украинская армия перехватывает инициативу в войне с россиянами. Однако, для наращивания силы и победы требует дальнобойного вооружения дальностью до 200 километров.

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