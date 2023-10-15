В Херсоне снова повреждены линии электропередач, есть разрушение домов.

Россияне с утра не прекращают обстрел Херсона. Город сейчас находится под плотным огнем врага. Об этом около 16:00 сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"В Херсоне раздаются взрывы! Город - под плотным огнем со стороны российских оккупационных войск! Из-за вражеских обстрелов повреждены линии электропередач, есть разрушение домов", - отметил он.

Мрочко обнародовал фото с последствиями попадания вражеских снарядов в Корабельном районе Херсона.

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Ситуация на Херсонщине - что надо знать

Как сообщал УНИАН, утром Мрочко информировал, что россияне нанесли мощный удар по Херсону, запустив управляемые авиабомбы в район объекта критической инфраструктуры. В городе частично исчезли электричество и вода. Впоследствии он сообщил, что электроснабжение в городе восстановлено.

Около 14:00 городские власти заявили, что армия РФ продолжает атаковать Херсон с временно оккупированного Левобережья. В результате очередного прилета снова повреждены линии электропередач, обесточен центр города.

В "Укрзализныце" сообщили, что из-за обесточивания Херсона после обстрела российских оккупантов железнодорожный вокзал переходит на резервное питание. Отмечалось, что ударной волной повреждены тамбуры 11 вагона поезда №102 Херсон - Киев, все пассажиры целы.

Обстрелы Херсона и области российскими оккупантами происходят ежедневно. В частности, 13 октября 2023 года на Правобережной Херсонщине из-за ударов оккупантов погибли два человека, еще 6 получили ранения, среди них - ребенок. Были разрушены десятки жилых домов, больница и другие социальные объекты.

Перед тем российские военные сбросили взрывчатку на поминальную процессию на окраине Херсона. В частности, враг с дрона атаковал похороны на кладбище, попав в ритуальный транспорт. Несколько человек получили ранения, один человек был в тяжелом состоянии. Вчера оккупанты дважды били по Бериславскому району Херсонщины, в результате чего есть погибшие.

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