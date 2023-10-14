Российские войска в очередной раз обстреляли Бериславский район Херсонской области. Предварительно, атака осуществлена управляемыми авиабомбами.

Войска РФ днем ударили по Бериславскому району Херсонской области, в результате один человек погиб, в отношении других пострадавших информация пока еще уточняется.

Об этом сообщила Facebook Херсонская областная прокуратура, отметив, что один из снарядов попал вблизи жилого дома. В это время на балконе находилась женщина, получившая осколочные ранения несовместимые с жизнью.

"14 октября около 16:00 российские войска в очередной раз обстреляли Бериславский район Херсонской области. Один из снарядов попал вблизи жилого дома. В это время на балконе находилась женщина, которая получила осколочные ранения несовместимые с жизнью", - информируют в прокуратуре.

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Сейчас прокуроры и следователи полиции проводят первоочередные следственные действия и документируют последствия вооруженной агрессии РФ. Начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

При этом, еще одна женщина погибла в результате утреннего авиаудара по этому же району.

"По данным следствия, 14 октября около 6:00 российские войска в очередной раз обстреляли Бериславский район Херсонской области. Предварительно, атака осуществлена управляемыми авиабомбами. Враг попал в частный дом. Под его завалами погибла 60-летняя женщина. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ситуация на Херсонщине

13 октября 2023 года на Правобережной Херсонщине из-за ударов оккупантов погибли два человека, еще 6 получили ранения, среди них – ребенок. Были разрушены десятки жилых домов, больница и другие социальные объекты.

По данным главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, за сутки противник совершил 100 обстрелов, выпустив 553 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, СПГ, авиации и БПЛА. В частности, по Херсону враг выпустил 49 снарядов.

Сутки перед тем, 11 октября, противник совершил 98 обстрелов региона, выпустив 500 снарядов из различного вида оружия. Тогда российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, здание учебного заведения в Бериславском районе, территорию кладбища в Херсонском районе. В тот день из-за российской агрессии на Херсонщине получили ранения четыре человека.

Перед тем российские военные сбросили взрывчатку на поминальную процессию на окраине Херсона. В частности, враг с дрона атаковал похороны на кладбище, попав в ритуальный транспорт. Несколько человек получили ранения, один человек был в тяжелом состоянии.

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