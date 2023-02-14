Оккупанты совершили очередное преступление на украинской земле.

Россияне снова атаковали Донетчину. Как сообщает глава тамошней ОВА Павел Кириленко, прилеты были в двух населенных пунктах области.

"В Константиновке – по предварительным оперативным данным – ранили гражданского человека и повредили дворец культуры, в котором сейчас работает Центр выдачи гуманитарной помощи", - написал Кириленко в своем Telegram-канале.

На официальном канале Донецкой облгосадминистрации был опубликован ролик с кадрами последствий ударов по Констянтиновке.

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Кроме этого, россияне также попали по зданию медицинского учреждения в Краматорске. О наличии пострадавших Кириленко не сообщил.

Ситуация на Донетчине: последние новости

11 февраля под Бахмутом произошло 54 боестолкновения - это абсолютный рекорд за одни сутки.

Недавно стало известно, что ВСУ разгромили элитную российскую бригаду морпехов на Угледарском направлении.

Сегодня утром Генштаб сообщал, что украинские военные отбили наступления противника на трех направлениях: Донецком, Луганском и Харьковском.

Нацгвардия Украины сообщила о сбитом самолете с одного выстрела.

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