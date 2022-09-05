Удачную операцию украинские воины провели в Каменке-Днепровской.

Бойцы спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины провели спецоперацию во временно оккупированной Каменке-Днепровской (Васильевский район Запорожской области). В результате уничтожен и существенно поврежден ряд объектов, которые оккупанты использовали в качестве мест базирование.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

В нескольких помещениях продолжаются пожары, которые оккупанты не могут потушить в течение длительного времени. В частности, управление Государственной казначейской службы.

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"Уничтожено место хранения бюллетеней для проведения псевдореферендума. При этом, склад был взорван взрывом изнутри помещения. Все имеющиеся печатные материалы-уничтожены. Вместе с этим разбито место базирования подразделения российского ФСБ, охранявшего склад бюллетеней. Точное количество убитых и раненных уточняется. Уцелевших и раненых срочно эвакуируют в направлении оккупированного Крыма", - отмечают в ГУР.

В разведке отмечают, что оккупанты ввели жесткий комендантский час в городе с 7.00. Над городом замечены военные вертолеты. В результате проведения спецоперации гражданское население не пострадало.

Напомним, ранее заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что подготовкой к проведению фиктивных референдумов на оккупированных территориях Украины руководит первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По оценке США, Россия может провести псевдореферендумы в Херсоне, Запорожье, а также Донецкой, Луганской и Харьковской областях в ближайшие недели.

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