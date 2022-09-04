Это попытка компенсировать тот факт, что россияне не достигли нужных успехов на фронте.

В Белом доме усматривают признаки того, что РФ все еще намерена провести "референдумы" о присоединении оккупированных территорий Украины.

Об этом в интервью российскому телеканалу "Дождь" заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы видим признаки, которые указывают на то, что Россия все еще собирается провести этот квазиреферендум уже в этом месяце. Это их способ достичь некоего подобия политической легитимности военных успехов, которых они либо уже достигли, либо собираются достичь, или хотят достичь в будущем. И в каком-то смысле это может компенсировать тот факт, что они не достигли нужных успехов, потому что пытаются достичь их политически", – говорит Кирби.

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Он подчеркнул, что США этого не примут.

"Все новые и новые опросы показывают, что украинцы не примут Россию, что они не хотят быть частью России, что они хотят быть суверенными, и это нужно уважать. Это будет неприемлемым и для большей части международного сообщества", – добавил представитель администрации Байдена.

По словам Кирби, такие "референдумы" – "еще одна схема из кремлевской методички, чтобы претендовать на хоть какую-то легитимность в этой ничем не спровоцированной, нелегитимной войне, которую они развязали в Украине".

Напомним, ранее заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что подготовкой к проведению фиктивных референдумов на оккупированных территориях Украины руководит первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По оценке США, Россия может провести псевдореферендумы в Херсоне, Запорожье, а также Донецкой, Луганской и Харьковской областях в ближайшие недели. Также Патель назвал российские заявления о том, что украинский народ каким-то образом хочет присоединиться к России, ошибочными.

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