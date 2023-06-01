По предварительным данным, на этот раз российская армия обстреляла города и поселки области с использованием ФАБ-250 и артиллерии.

В четверг, 1 июня 2023 года, российские захватчики накрыли огнем Донецкую область. В результате обстрелов погиб человек, еще семеро получили ранения.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, по данным следствия, в Авдеевке от танкового обстрела погибла 47-летняя женщина. Также ранения различной степени тяжести получили трое жителей Красногоровки, пгт. Нью-Йорк, Торецка и с. Ласточкино Очеретинской ОТГ.

"Кроме того, 4 человека получили ранения в с. Антоновка Покровского района. По предварительным данным, на этот раз российская армия обстреляла города и поселки с использованием ФАБ-250 и артиллерии. Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", – говорится в сообщении.

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При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы украинских городов

В ночь на 1 июня российские войска совершили атаку на Киев баллистическими ракетами "Искандер". Взрывы начали раздаваться уже через несколько минут после объявления в столице воздушной тревоги. Украинские силы противовоздушной обороны сбили 10 из 10 выпущенных врагом ракет.

В Деснянском районе столицы погибли две женщины и ребенок, бежавшие к укрытию в местной поликлинике. Муж одной из погибших рассказал, что укрытие просто не открыли.

Днем 1 июня враг атаковал Харьков. В городе зафиксировали "прилеты" по промышленному объекту. Из-под завалов удалось спасти женщину.

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