В Госдепе назвали решение Путина вторгнуться в Украину стратегической ошибкой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Российская Федерация потеряла 200 тыс. военных в войне с Украиной.

По его мнению, тактика России все больше загоняет Кремль в кризис.

"Курс, который выбрал Путин, это курс на стратегическое поражение. Украинцы будут ненавидеть Россию на то будущее так далеко, как можно предсказать. И это легко понять. По публичным оценкам, Россия потеряла около 200 тыс. военных в Украине. Меньше чем за год, только подумайте об этом", - сказал Блинкен.

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Потери России в войне

По данным Генштаба, общие боевые потери России предварительно составляют около 142 тыс. 270 человек личного состава. Несмотря на значительные потери на линии фронта, продолжают попытки наступления на пяти направлениях.

По словам эксперта Романа Свитана, ВСУ уничтожают в 2-3 раза больше военной техники России чем оккупанты на заводах успевают восстанавливать. Он отметил также, что Россия потеряла на войне в Украине почти четверть своих самолетов.

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