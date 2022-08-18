По логике страны-агрессора, в общежитиях находились иностранные наемники.

Минобороны России подтвердило "высокоточные" удары по двум общежитиям в Харькове 17 и 18 августа.

Об этом шла речь во время утреннего брифинга представителя МО РФ Игоря Конашенкова.

По логике страны-агрессора, в общежитиях находились иностранные наемники.

"Высокоточным оружием наземного базирования поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в Харькове. Уничтожено более 90 боевиков", - заявили в России.

Удары по Харькову: что известно

17 и 18 августа Россия нанесла ракетные удары по Харькову. В среду вечером в результате атаки российских военных сообщали о 7 погибших под завалами местного общежития.

Утром в четверг удар пришелся по еще одному общежитию, где, предварительно, погиб один человек, еще 18 ранены.

В настоящее время известно уже о двух жертвах, уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Всего Россия утром 18 августа выпустила по области 8 ракет из Белгорода. Повреждены здания, объекты инфраструктуры, начались пожары.

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