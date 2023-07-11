Они должны сдать экзамен "в боевых условиях".

Российские захватчики перебросили своих снайперов-новичков на учения вблизи границы с Украиной.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления. По их данным, речь идет о группе из 80 российских выпускников снайперских курсов. Они должны сдать экзамены "в боевых условиях" вблизи украинско-российской границы, в частности - возле Сумской области.

"Таким образом российские убийцы планируют проводить учения вдоль границ Сумщины. Однако есть высокая вероятность того, что экзамены новые снайперы не сдадут и будут ликвидированы", - добавили в центре нацсопротивления.

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Ситуация на Сумщине: последние новости

Как известно, Сумская область страдает от российских атак с разных видов вооружений с начала полномасштабной войны. Также через эту область пытались зайти российские диверсионно-разведывательные группы.

Вчера в Сумской областной военной администрации объявили об эвакуации гражданских из пятикилометровой пограничной зоны. Это связано с увеличением интенсивности российских обстрелов.

Напомним, что в начале июля Россия атаковала Сумы иранскими дронами типа "Шахед". Захватчики попали по жилым домам и зданию СБУ. В те сутки в городе и области в результате российских атак погибли пять человек, еще 20 пострадали.

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