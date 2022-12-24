По этой же причине Россия не может вести крупномасштабное наступление.

Нехватка боеприпасов скорее всего, остается ключевым сдерживающим фактором для российских наступательных операций и нанесения массированных ударов по Украине, пишет британская разведка в Twitter.

"Россия, вероятно, ограничила свои дальнобойные ракетные удары по украинской инфраструктуре примерно раз в неделю из-за ограниченного наличия крылатых ракет", - пишут аналитики.

Также у России наблюдается дефицит артбоеприпасов, что сдерживает крупномасштабные наступательные операции.

Видео дня

"Уязвимость нынешней оперативной схемы России заключается в том, что даже простое ведение оборонительных операций вдоль протяженной линии фронта требует значительного ежедневного расхода снарядов и ракет", - говорится в отчете.

Когда следующий массированный удар по Украине

Накануне источники Украинской правды в разведке утверждали, что Россия готовится к нанесению нового удара по Украине 22 или 23 декабря. Однако атак в этот день не было.

Вместе с тем 23 декабря в ряде областей Украины несколько раз объявляли воздушную тревогу в связи с активностью стратегической авиации оккупантов и выходом в Черное море ракетоносителей.

У военных есть несколько объяснений такому поведению врага: либо реальная подготовка к удару, либо продолжение психологического давления.

С 10 октября РФ целится по украинской энергосистеме, оправдывая террор тем, что критическая инфраструктура якобы обслуживает военных. Киев до сих пор не может оправиться от последней атаки иранскими дронами 19 декабря.

По мнению президента Владимира Зеленского, Россия нанесет новые ракетные удары ближе к Рождеству и Новому году.

Вас также могут заинтересовать новости: