Россиянам нужен промежуток времени для накопления запаса ракет и возобновления атак.

Обломки российских ракет, которые использовались во время последних обстрелов, свидетельствуют, что те были произведены в первом квартале 2024 года.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец пояснил в эфире "Эспрессо", что противнику явно нужен промежуток времени для накопления запаса ракет и возобновления атак

"Трое суток подряд мы видели ракетные атаки РФ каждую ночь. Враг использовал различное ракетное вооружение, за три дня применил 150 ракет различных типов, из них 98 Х-101 и около 20 баллистических ракет "кинжал" и "искандер". Эти ракеты направлялись противником по объектам нашей энергетической инфраструктуры. Сейчас можем сделать вывод, что враг действительно поставил цель разрушить энергетические возможности Украины, это мы видим на примере и Харькова, и Одессы", - отметил эксперт.

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Он надеется, что в ближайшее время РФ не будет наносить ракетные удары, поскольку ей понадобится время для накопления снарядов.

"Противник почти месяц накапливал. Если учесть количество производства ракет Х-101, то это около 100 ракет в месяц. А данные по обломкам вражеских ракет снова подтверждают, что они были произведены в первом квартале 2024 года. То есть речь идет об использовании противником ракет, которые были недавно изготовлены. В любом случае с одной стороны понимаем, что атаки могут быть возобновлены, но по нашим оценкам - после определенного перерыва", - резюмировал Згурец.

Война в Украине - ракетные обстрелы

Как сообщал УНИАН, 21 марта оккупанты нанесли массовый ракетный удар по Киеву - была задействована 31 ракета: две баллистические ракеты - "Искандер-М" и "Кинжал" и 29 ракет типа Х-101/Х-555.

Уже на следующее утро Россия запустила 151 воздушную цель, чтобы разрушить энергообъекты Украины.

Утром, 24 марта, оккупационные войска РФ осуществили третий массированный ракетный удар по Украине за последние четверо суток. Украинские силы ПВО сбили 43 воздушные цели (18 ракет и 25 дронов), которые враг направил по нашим городам. Всего было запущено 29 крылатых ракет и 28 дронов.

В течение прошедшей недели российские оккупанты применили против Украины более тысячи средств воздушного нападения - ракет, дронов-камикадзе и авиабомб.

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