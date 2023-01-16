В ночь на понедельник, 16 января, российские захватнические войска обстреляли Запорожье.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в своем Telegram-канале. Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по городу и пригороду.

"Есть разрушение объектов гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры. Поступила информация о нескольких легкораненых. На месте работают все соответствующие службы", - сообщил он.

Видео дня

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев опубликовал фотографию, на которой можно увидеть последствия удара. "В результате ночной атаки пострадали люди. Есть поврежденные дома", - написал он в своем Telegram-канале.

Последние российские обстрелы

Как сообщал УНИАН, 15 января российские войска в очередной раз обстреляли освобожденный Херсон. Под ударом оказался центр реабилитации детей с инвалидностью и студенческое общежитие. Сообщалось о семи раненых.

14 января Россия обстреляла Киев. В результате атаки были повреждены объекты в Днепровском и Голосеевском районах.

А днем они ударили ракетой Х-22 по девятиэтажке в Днепре. Вследствие удара погибли 29 человек, 73 - получили ранения. Судьба еще более 40 неизвестна. На месте все еще работают спасатели.

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