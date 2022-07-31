По словам Ягуна, враг может попытаться убить остальных защитников Украины, эвакуированных с "Азовстали".

Российские террористы после удара по колонии в оккупированной Еленовке, вероятно, попытаются убить остальных защитников Мариуполя, эвакуированных с комбината "Азовсталь".

Такой мнение высказал Радио НВ генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

"Нет никаких гарантий, [что этого не произойдет]. Думаю, это был пробный камень... Гарантами того, что [пленники из Азовстали] будут обменены в ближайшее время и что с ними ничего не случится, были Красный Крест и ООН. Мы в очередной раз видим, как РФ нивелирует все международные организации и ставит их слово в ничто", - говорит генерал.

По его словам, враг массовым убийством пленных украинцев хочет проверить реакцию мира.

"Если это будет проигнорировано, фактически люди будут исчезать", - прогнозирует он.

Украинцам Ягун советует воздержаться от агрессии потому что Россия, по его словам, ждет от нас "неадекватных реакций, каких-то видео в интернете о том, как мы издеваемся".

"Они нас хотят представить такими же, как они. Понимаю, что у нас злобы и [желания] отомстить врагам через край, но думаю, что сейчас нам нужно более разумно подойти и выдержать паузу, потому что можем наломать дров", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля раздался взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка. Было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. В Украине заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений и дискредитации ВСУ.

По данным разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера".

30 июля ООН заявила о готовности предоставить экспертов для расследования обстрела колонии.