Также ожидается, что во временно захваченных Донецке и Луганске откроют "дипломатические представительства".

Российская Федерация планирует завозить строителей из Северной Кореи на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом договорились на встрече российский президент Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын.

Как сообщает Центр национального сопротивления, двое диктаторов также решили открыть в оккупированных Донецке и Луганске "дипломатические представительства" КНДР. Эти учреждения будут способствовать привлечению рабочих из Северной Кореи и их участию в строительных работах.

"Такие действия Кремля свидетельствуют об отсутствии достаточного количества рабочих с территории самой РФ или трудовых мигрантов из Центральной Азии, которых они могли бы привлечь на ВОТ как для возведения инженерно-фортификационной инфраструктуры для российских оккупационных войск, так и для строительства в интересах оккупационных администраций", - пояснили в ЦНС.

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Отмечается, что весной и летом 2023 года были зафиксированы попытки захватчиков вербовать трудовых мигрантов в российскую армию. В связи с этим в ЦНС не исключают, что рабочие отряды северокорейцев также будут применяться в интересах поддержки войск страны-агрессора.

Визит Ким Чен Ына в Россию

Во вторник, 12 сентября, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию на своем специальном поезде. Он посетил космодром "Восточный", провел встречу с Путиным, проинспектировал российские заводы по производству истребителей, а также аэродром Кневичи во Владивостоке.

Не исключено, что Путин и Ким Чен Ын во время своих последних переговоров обсуждали вопрос отправки северокорейских военных на фронт в Украину.

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