Российский оппозиционер высказался, о чем могли договариваться два диктатора.

Не исключено, что диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын во время своих последних переговоров обсуждали вопрос отправки северокорейских военных на фронт в Украину. Такое предположение сделал российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко.

"Я думаю, что Китай воздержится (от отправки солдат в Украину - УНИАН), а что касается Северной Кореи… почему нет? Уголовников бросают на фронт, и ничего. Это совсем инородное явление. Я по-прежнему считаю, что это маловероятно, что северокорейские солдаты будут брошены на фронт в массовом порядке, но вероятность этого, мне кажется, не равна нулю, она все-таки есть", - сказал он.

Также, как отметил Яковенко, скорее всего, диктаторы договаривались о поставках оружия КНДР России и, что Корея получит взамен:

"Понятно, что взамен, скорее всего, будет продовольствие, какие-то технологии, в том числе ядерные. Об этом всем надо говорить и говорить надо с первыми лицами. Принципиальные решения зависят от полномочий. Поэтому такие переговоры ведут первые лица. Диктатор с диктатором должны договариваться… Безусловно, эти переговоры велись с позиции Ким Чен Ына".

Кроме того, наверняка речь шла и о том, чтобы Китай поставлял свое оружие через "прокладку" Северную Корею, считает эксперт:

"Ким Чен Ыну наплевать на санкции, он может в открытую поставлять, а Си Цзиньпин - нет. у него порядка 70% торгового оборота со странами Запада".

Оружие для России из КНДР - мнение

Как писал УНИАН, Командование российских войск находится в настолько отчаянном положении, что готово гнать боеприпасы из Северной Кореи, лишь бы хоть как-то поддерживать огневой потенциал своих войск, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Эти поставки критически не повлияют на ситуацию в зоне боевых действий. Они лишь ситуативно, а не целиком и полностью, будут решать возникшие проблемы у России с растущим дефицитом боекомплекта. И аналогично по технике и вооружениям", - уверен эксперт.

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