Вероятно, оккупанты осуществляют эти звонки в рамках кампании "Майдан-3".

Россия пытается использовать родственников украинских военнопленных для разжигания внутреннего недовольства в Украине.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), россияне, вероятно, действуют в рамках информационной кампании "Майдан-3". Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил 16 марта, что неизвестные российские деятели звонят родственникам украинских военнопленных и утверждают, что Россия готова вернуть военнопленных, но украинское руководство якобы препятствует этому.

Россияне призывают родственников к протестам по этому поводу. Лубинец заявил, что Украина никогда не прекращала обмены военнопленными. Эти российские информационные операции, вероятно, являются частью информационной кампании "Майдан-3". Россияне имеют целью посеять внутреннее недовольство в Украине и забить клин между гражданским населением и военно-политическим руководством.

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В ISW заметят, что РФ и ранее успешно использовала информационные операции, в том числе прямую переписку через мобильные телефоны с украинским гражданским населением, для разжигания насильственных протестов.

Украинцы в плену - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей итоговой годовой пресс-конференции рассказал о помощи других стран в освобождении пленных украинцев и прокомментировал вопрос об обмене пленными, отметив, что "процесс усложнен".

На днях в издании Politico вышел материал, в котором раскрывается, как Россия сейчас использует военнопленных, чтобы дискредитировать Киев.

Недавно в Запорожье и на Волыни родственники защитников Мариуполя, которые уже 20 месяцев находятся в плену, провели акции в поддержку военнопленных.

Группа 1+1 media обратилась к международному профессиональному сообществу и правозащитным комьюнити с просьбой посодействовать освобождению из российского плена корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка, а также всех гражданских заложников, которых Россия незаконно удерживает с начала полномасштабной войны в Украине.

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