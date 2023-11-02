На юге она становится особенно опасной.

Российские оккупанты все чаще используют авиационную ракету Х-59 в сочетании с дроновыми атаками.

Майор запаса и участник российско-украинской войны, Алексей Гетман рассказал "Фокуса", что эта ракета опасна, поскольку летит она очень низко и ее трудно сбивать. За счет кривизны Земли, ракету Х-59 на низкой высоте можно увидеть тогда, когда она вылетает из-за горизонта.

"Расстояние до горизонта на море, если стоять со средним ростом, это всего 4,5 километра. Если ракета летит на высоте 5 или 10 метров, то ее можно увидеть примерно за 10-12 километров... Например, она летит на высоте 9 метров. Берем квадратный корень из 9 метров. Получим чисто 3. Потом это умножаем на 4. Получится 12. Это расстояние, с которого можно увидеть ракету. Дальше просто невозможно увидеть, потому что она находится за линией горизонта", — объясняет военный.

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По его словам, радиолокационная станция может видеть ракету только тогда, когда она летит достаточно близко. При ударах по югу ее заметить еще труднее, поскольку там нет рельефа местности.

"Вы поймите, какое это опасное оружие. Особенно для юга, ведь там нет рельефа местности. Там она над уровнем моря может лететь вообще 3-5 метров. Ее можно увидеть через 5-6 километров. Именно поэтому россияне ее применяют", — рассказал Гетман.

Производство ракет Х-59 В России

Впервые использование ракеты Х-59 "Овод" армией РФ для удара по Украине было достоверно подтверждено еще в начале апреля 2022 года. Позже враг стал регулярно их запускать.

Однако уже в начале 2023 года эксперты заявили, что в России острый дефицит авиационных ракет большого радиуса действия, таких как ракеты Х-59.

В начале октября в ГУР сообщали, что в России сорван процесс производства ракет Х-59 различных модификаций через удар по Смоленску.

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