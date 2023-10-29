Ракета была направлена по объектам в Миргородском районе Полтавской области.

Ночью сегодня, 29 октября, российские оккупанты ударили по Украине пятью ударными беспилотниками типа "Shahed" и управляемой авиационной ракетой Х-59.

"Пуски "Шахедов" осуществлены с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ), КАР Х-59-с самолета Су-34 (из воздушного пространства Белгородской народной республики)", - отметили на странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что ракета была направлена по объектам в Миргородском районе Полтавской области. Предварительно, обошлось без потерь и серьезных последствий.

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"Все ударные БПЛА противника уничтожены силами и средствами Воздушных сил в пределах Николаевской, Запорожской и Хмельницкой областей. Боевую работу выполнили тактическая авиация и зенитные ракетные войска", - говорится в сообщении.

Война в Украине - новые обстрелы

Как сообщал УНИАН, ранее глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщил, что российские захватчики снова совершили ракетную атаку по Миргородскому району области.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры.

28 октября российские оккупанты ночью ударили ракетами по Днепропетровской области.

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