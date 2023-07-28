Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, можно ли из украинского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Стугна" потопить российский корабль.
"Катер можно повредить, танк можно повредить "Стугной", но для корабля "Стугна" - укус комара, очень слабенький заряд, 10 или 12 килограммов, - заявил он. - У торпеды как минимум 500 килограмм тротила в головной части, и то не каждая торпеда лишает судна плавучести. Надо еще попасть в определенное место".
При этом Жданов напомнил о том, как украинским бойцам удалось потопить российский крейсер "Москва":
"Нам повезло, что "Нептун" попал в боезапас, и произошел внутренний взрыв на крейсере "Москва", а вторая ракета ударила ниже ватерлинии, и поступление воды остановить было невозможно".
"Распаковка" украинского ПТРК "Стугна" - видео
Напомним, УНИАН показывал "распаковку" украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".
Сообщалось, что этот противотанковый комплекс поставляется в едином контейнере, в котором есть все: пусковая установка, пульт дистанционного управления, универсальное зарядное устройство, прибор наведения, кабели для пульта дистанционного управления.
Чтобы привести комплекс в боевую готовность, нужно по меньшей мере три человека. Номер один раскладывает пункт дистанционного управления и кабель. Номер два и номер три раскладывают установку и подсоединяют прибор наведения.