Эксперт напомнил, как ВСУ смогли отправить на дно крейсер "Москва".

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, можно ли из украинского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Стугна" потопить российский корабль.

"Катер можно повредить, танк можно повредить "Стугной", но для корабля "Стугна" - укус комара, очень слабенький заряд, 10 или 12 килограммов, - заявил он. - У торпеды как минимум 500 килограмм тротила в головной части, и то не каждая торпеда лишает судна плавучести. Надо еще попасть в определенное место".

При этом Жданов напомнил о том, как украинским бойцам удалось потопить российский крейсер "Москва":

"Нам повезло, что "Нептун" попал в боезапас, и произошел внутренний взрыв на крейсере "Москва", а вторая ракета ударила ниже ватерлинии, и поступление воды остановить было невозможно".

"Распаковка" украинского ПТРК "Стугна" - видео

Напомним, УНИАН показывал "распаковку" украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".

Сообщалось, что этот противотанковый комплекс поставляется в едином контейнере, в котором есть все: пусковая установка, пульт дистанционного управления, универсальное зарядное устройство, прибор наведения, кабели для пульта дистанционного управления.

Чтобы привести комплекс в боевую готовность, нужно по меньшей мере три человека. Номер один раскладывает пункт дистанционного управления и кабель. Номер два и номер три раскладывают установку и подсоединяют прибор наведения.

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