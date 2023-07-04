РФ, вероятно, использовала гораздо больше мин, чем предусмотрено ее военной доктриной.

Российская захватническая армия в последние недели определила приоритеты и усовершенствовала тактику, направленную на замедление контрнаступательных операций украинской бронетехники на юге Украины.

Суть этого подхода заключается в очень интенсивном использовании Россией противотанковых мин, пишет Минобороны Великобритании ссылаясь на данные своей разведки.

Отмечается, что плотность минных полей в некоторых районах указывает на то, что РФ, вероятно, использовала гораздо больше мин, чем предусмотрено ее военной доктриной.

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"Замедлив продвижение Украины, Россия затем попыталась нанести удар по украинской бронетехнике ударными беспилотными летательными аппаратами, ударными вертолетами и артиллерией", - отмечают в британской разведке.

В разведке Британии добавляют, что хотя российские оккупационные войска и "добились определенных успехов" при таком подходе на ранних этапах контрнаступления Украины, силы агрессора по-прежнему страдают от своих ключевых недостатков, особенно из-за перегруженных подразделений и нехватки артиллерийских боеприпасов.

Война в Украине - контрнаступление

Как сообщал УНИАН, украинские войска имеют успех в наступлении на Бахмутском направлении. В Генштабе добавили, что российские оккупанты оказывают яростное сопротивление и несут большие потери.

Последнее время все чаще идут разговоры о "медленном" контрнаступлении ВСУ, которое якобы не оправдало чьих-то ожиданий. Президент Владимир Зеленский объяснил, что контрнаступление продвигается медленными темпами, поскольку Украина не хочет напрасно рисковать жизнями военных.

Как пишет CNN ссылаясь на старшего сержанта 47-й бригады ВСУ с позывным "Легион", во время контрнаступления на юге Вооруженные силы Украины сталкиваются с рядом серьезных проблем, в частности, российские оккупанты очень сильно заминировали территорию. Враг также активно использует авиацию и бьет из артиллерии.

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