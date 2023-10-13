Также британцы отмечают, что Россия широко использует сейчас БПЛА из-за их более высокой точности.

Разведка Великобритании объяснила продолжающуюся уже 3-недельную паузу в российских авиаобстрелах Украины тем, что страна-агрессор накапливает ракеты для нанесения ударов зимой.

Как отмечается в сегодняшнем сообщении разведки, самолеты дальней авиации ВВС России не наносили ударов по Украине с 21 сентября 2023 года, то есть в течение 21 суток.

Последняя подобная длительная пауза состоялась с 9 марта по 28 апреля 2023 года, то есть в течение 51 дня. В этом случае было вероятно, что Россия практически исчерпала запасы боеприпасов к ракетам Х-23 (AS-23 по классификации НАТО, - УНИАН) после зимней кампании против критически важной инфраструктуры Украины.

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"На этот раз, вероятно, что российская дальняя авиация сохраняет существующие запасы ракет AS-23, а также использует эту паузу для увеличения годных запасов в ожидании дальнейших тяжелых ударов по Украине в течение зимы", - говорится в сообщении.

Также британцы отмечают, что Россия широко использует сейчас БПЛА из-за их более высокой точности.

"Недавно Россия сосредоточила свои авиаудары по зерновым объектам на юге Украины, используя односторонние беспилотные летательные аппараты "Shahed". Это включало удары по украинским портам реки Дунай, которые, вероятно, требовали высокого уровня точности из-за близости цели к румынской границе. Вполне вероятно, что Россия использовала БПЛА Shahed OWA для этих целей из-за их лучшей точности по сравнению с другими типами ракет воздушного базирования", - заявляют в британской разведке.

Российские обстрелы территории Украины - что известно

Россия в прошлом году начала целенаправленное разрушение критической инфраструктуры Украины, осуществив первый массовый удар по объектам 10 октября 2022 года.

Тогда Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что 10 октября оккупанты нанесли более 61 ракетного и 32 авиационных удара, совершили около 92 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более 30 городов и населенных пунктов.

Тогдашний глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что в результате массированных ракетных ударов России 10 октября погибли 19 человек, 108 пострадали, также было повреждено 199 объектов инфраструктуры.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат говорил, что оккупанты совершили массированный обстрел нашего государства различными ракетами, чтобы достичь большего эффекта от разрушений.

С октября 2022 года по март 2023 года Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

4 августа этого года глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЭКУ), Константин Ущаповский сообщил, что в процессе восстановления энергосистемы Украины перед следующим отопительным сезоном, объем выполненных объектами тепловой генерации аварийно-восстановительных работ составляет лишь 1,6% от объема нанесенных российскими ударами повреждений.

В то же время он отметил, что в "Укрэнерго" показатель работ составляет 7%. Он сообщил, что в результате российской агрессии ТЭС и ТЭЦ получили повреждения оборудования на 29,9 млрд грн, но аварийно-восстановительные работы выполнили лишь на 482 млн грн.

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