Путин окружен людьми, которые убеждают его в победе России любой ценой, делают выводы журналисты.

Владимир Путин получает искаженную картину о ситуации ВС РФ на фронте в Украине от собственного же окружения, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в российской разведке и "людей, близких к Кремлю".

Как отмечает издание, Путину ежедневно передают письменную сводку с фронта, в которой неудачи оккупантов всегда смягчают, то есть стараются не сообщать плохие новости.

Иногда такие сводки вообще являются неактуальными, ведь перед тем, как попасть на стол к Путину, данные проходят через многие инстанции, в том числе и председателя Совбеза Николая Патрушева.

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Путин окружен людьми, которые убеждают его в победе России любой ценой, делают выводы журналисты.

Россия вторглась в Украину – главное

В ночь на 24 февраля российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину с севера, востока и юга. Путин в своем обращении объяснял агрессию необходимостью "денацифицировать" украинцев.

Российская армия была фактически на подступах к Киеву, под оккупацию захватчиков попал ряд близлежащих населенных пунктов. Отдельные подразделения двинулись к ЧАЭС.

Позже российские войска вошли в Энергодар и захватили Запорожскую АЭС, ведя огневые провокации на площадке ядерного объекта.

В расшифрованных тогда разведданных говорилось, что Путин пытался захватить Киев за несколько дней. Однако бои растянулись почти на год.

Уже весной оккупанты были выбиты из Киевской, Сумской и Черниговской областей. В мае враг ушел из захваченной части Харьковской области, в ноябре – из Херсона и всего правобережья Херсонской области.

В боях ликвидировано 97 270 оккупантов, но Путин не собирается сдаваться и уже готовит новую масштабную операцию зимой. По мнению генерала Залужного, к наступлению диктатор привлечет до 200 тысяч резервистов. В настоящее время решается вопрос прямого участия в агрессии Путина Беларуси.

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