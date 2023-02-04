В теории Кремль может преследовать две цели.

Россия передала Беларуси в "самостоятельную эксплуатацию" дивизион ОТРК "Искандер" с комплектом ракет на 500 км.

Оккупанты, считает эксперт Defense Express Иван Киричевский, передали, вопреки официальным заявлениям, только 4 машины с пусковыми установками из тех, что РФ загнала в Беларусь еще в феврале 2022 года.

В теории Кремль может преследовать две цели, отметил эксперт.

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"Первая - показать Западу собственно ту самую "эскалацию", которой боятся наши партнеры в истории с передачей западных самолетов. Вторая - создать дополнительное напряжение для нашей разведки и ПВО, куда же без этого. А так заодно и Лукашенко получил свою "плату" за "услуги" с предоставлением полигонов для подготовки "мобиков" и передачей россиянам снарядов и другого военного имущества", - написал он.

Однако, отметил Киричевский, в стратегическом ракурсе все выглядит не так катастрофично. Эксперт уверен, что Лукашенко за передачу в собственность "Искандеров" мог бы и согласиться на участие в войне с Украиной, однако речь идет пока только о "самостоятельной эксплуатации".

"Очевидно, что новые партии "мобиков" и дальше будут готовить на беларусских полигонах, но чтобы армия Беларуси напрямую начала воевать против Украины - вот уж точно нет", - считает Киричевский.

Ситуация в Беларуси - актуальные данные

В Беларуси продолжаются "союзные" учения с россиянами.

Под видом тренировок российские истребители осуществляют ракетные удары по Украине. Поэтому каждый подъем Миг-31К у границ Украины сопровождается воздушной тревогой.

Россия использует беларусские полигоны для учений своих мобилизованных, которых затем перебрасывает на восток Украины. В то же время летно-тактические учения "союзных" войск могут быть не более чем ИПСО, чтобы рассредоточить украинские силы.

В настоящее время угроз наступления войск ВС РФ и Беларуси украинская разведка не видит.

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